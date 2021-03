Plus de 200 opposants au projet de loi «Sécurité globale» samedi sur la Place Pierre Sémard

Samedi 20 mars 2021, à 14 heures, c'était la dixième fois qu'à Chalon-sur-Saône on se rassemblait contre le projet de loi «Sécurité globale». Les opposants étaient plus de 200 sur la Place Pierre Sémard. Parmi eux de nombreux teufeurs venus à l'appel du collectif Chalonnais #stop loi Sécurité Globale... et au rythme de la musique électronique. Plus de détails avec Info Chalon.