Journée Mondiale du Bénévolat : 10 bénévoles du Département récompensés aux Bizots

Rassemblés dans la salle des fêtes des Bizots, sous les auspices du CDJSEA et de la Municipalité, les bénévoles méritants du département ont été reçus comme il se doit.

Sous l’égide du Comité Départemental des Médaillés du la Jeunesse, des Sports et de l’Engagement Associatif de Saône et Loire (CDJSEA), et dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat 2020, dix bénévoles engagés dans la vie associative sportive et culturelle, ont reçu un plateau d’Argent comme récompense. Une manifestation qui avait coutume d’ouvrir la soirée des Trophées de l’Office Municipal des Sports de Châtenoy-le-Royal et ce aux alentours du 5 décembre, date retenue pour cette Journée Mondiale du Bénévolat.

Le Président du CDJSEA, Gérard Tollard, accompagné de tout son Comité directeur s’est vu obligé, de par les circonstances sanitaires en 2020, de reporter cette manifestation qui finalement a pu se dérouler de manière moins solennelle, mais tout aussi sympathique, tout en respectant les gestes barrières, dans la sympathique salle des fêtes de la commune des Bizots mise à disposition par son maire Jean-Paul Luard, lequel a tenu à saluer les présents et les excusés.

Il a appartenu au Président Tollard de renouveler toute l’importance de cette démarche en direction des bénévoles du département : « Une nouvelle fois il s’agit à travers cette journée Mondiale et une telle manifestation, de mettre en avant le travail fourni par ces nombreux bénévoles, au sein de la vie associative. Des hommes et des femmes qui méritent d’être reconnus, surtout bien soutenu, ne serait-ce qu’en venant plus nombreux les aider dans leurs actions. Il en va de la continuité et de la survie des associations de toutes sortes pour le respect d’un lien social de notre société. J’en profite pour lancer un appel en direction des jeunes afin qu’ils n’hésitent pas à s’investir.»

C'est aussi les termes du message du Président Fédéral des Médaillés de la Jeunesse du Sport et de l’Engagement Associatif : « S’engager est un choix de vie pour un choix de société en servant bénévolement au sein des associations. » Le président a ensuite appeler un à un les dix heureux récipiendaires du jour en ajoutant une présentation florale pour les dames et un magnum de Givry pour les messieurs, hélas sans le traditionnel pot de l’Amitié, circonstances sanitaires obligent.

JC Reynaud

La liste des dix récipiendaires bénévoles du département :

– Isabelle Aguilar, club de gymnastique, Blanzy

– Fabienne Gallo, les Amis d’Antoine Pelletier. Les Bizots.

– Christian Leduc, les Amis d’Antoine Pelletier, Les Bizots.

– Isabelle Jeannot, Comité départemental d’aviron,

– Serge Lamalle, Karting club du Creusot,

– François Longo-Bucco, Autun.

– Jean-Pierre Mansot, Boule lyonnaise de Chalon,

– Jean-Jacques Peutot, Médaillé militaire du canton de Bresse,

– Françoise Reynaud, Comité de jumelage de Chatenoy-le-Royal et Chorale Opus 71 de Chalon.

– Jeanine Tchiebaut, porte-drapeau du Souvenir, canton de Pierre de Bresse.