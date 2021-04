Le collectif «Occupons Chalon» toujours à l'Espace des Arts pour sa 5ème semaine

Depuis maintenant cinq semaines, le collectif «Occupons Chalon» occupe les locaux de l'Espace des Arts, à Chalon-sur-Saône. Voici le récapitulatif des actions de cette semaine et celles à venir. Plus de détails avec Info Chalon.

Tel un village d'irréductibles gaulois, l'Espace des Arts reste l'épicentre de la contestation des milieux culturels à Chalon-sur-Saône, durement touchés par la crise du COVID-19.



Dimanche 11 avril, la météo étant plus clémente que la semaine dernière, l'Open Mic' a eu lieu, permettant à de nombreux jeunes de jouer sur le parvis de l'Espace des Arts (voir les photos qui illustrent cet article).



Notons également la présence de la cavalière Sabrina Sow de la compagnie Equinoctis «La Négresse à cheval», le temps d'une déambulation dans les rues de notre ville sur une monture qui portait le slogan «Je ne peux plus respirer».



Lundi matin, c'était réunion commission politique où les membres du collectif ont rédigé un communiqué pour l'appel du 23 avril, récupérant au passage des contacts des autres syndicats. Philippe se chargeait de son côté de contacter les Syndicats de chômeurs pour les inviter à rejoindre l'action du 23 avril au matin avec la CGT et les occupants de l’Espace des arts. Un courrier a été envoyé aux maires, députés et sénateurs.



À 11h30, le collectif a accueilli 3 jeunes du Théâtre de la Colline, à Paris, et du Théâtre de la Commune qui font actuellement le tour des lieux occupés en France.



«Nous avons passé un bon moment avec elles à échanger sur notre occupation et sur les leurs et sur des sujets divers, très intéressant! Elles nous ont laissé une petite trace que nous avons accroché au dessus de la table de presse. La discussion s’est prolongée sur l'agora», explique Dax, la chargée de relations presse du collectif.



«La commission quartier a rédigé son courrier "projet pédagogique" qu'ils enverront à M. Halimi pour leur intervention dans le quartier des Prés Saint-Jean», poursuit-elle.



À 18h30, a eu lieu une visioconférence sur la loi «Sécurité Globale» sur la page Facebook du Théatre de l'Odéon.



Mardi 20 avril, à 11 heures, c'était la commission programmation «pour voir si on fait autre chose pour le 23 avril de façon à lancer les déclarations en préfecture dès mardi après-midi car il faut trois jours ouvrés», comme l'indique le récapitulatif de la journée de lundi.



«Nous avons une AG demain (Ndlr : mercredi 21 avril) à 14 heures pour discuter de la rencontre du 26 et 27 avril à Villeurbanne car nous devons faire remonter des infos au Zoom de Villeurbanne. Jeudi soir, nous aborderons en AG l'ordre du jour proposé par Villeurbanne demain afin de pouvoir le valider avec les autres lieux jeudi et le récapitulatif de la commission coordination et du zoom qui a eu lieu hier soir», poursuit Dax.



Hier, à 12 heures 30, c'était l'Agora poétique autour de textes courts apportés en partage. Thème du jour : La poésie du travail. À 14 heures, comme à l'accoutumé, Place aux momes.



Aujourd'hui, jeudi 22 avril, l'Agora était axée autour des Dossiers de l'Écran, une projection suivie d'un débat avec pour thème du jour «Ne vivons plus comme des esclaves». À 15 heures, avait également lieu un atelier «Prépare ton rythme pour le 23 avril».



Voici le programme du reste de cette 5ème semaine pour «Occupons Chalon» :



— Demain, vendredi 23 avril, le collectif a rendez-vous à 10 heures 30 devant les locaux du Pôle Emploie avec casseroles et percussions, «le 23 ce sera bien, le 1er mai ce sera fou préparez-vous !».

L'Agora de 12h30, intitulée Engagez-vous!, sera consacrée aux engagements d'aujourd’hui pour demain.Thème du jour : Les raisons de la colère.

— Samedi 24 avril, Assemblée Générale à 11 heures puis l'Agor-AG à 12 heures 30, des échanges autour de l’Assemblée Générale puis pour finir Will et Walt. Une action est peut-être à prévoir.

— Dimanche 25 avril, le collectif donne rendez-vous à 10 heures 45 pour sa Boom silencieuse suivie de l'Agora Culture? Vous avez dit cultures? Thème du jour : Être ou ne pas être populaire? Et, selon météo, Open Mic' à 14 heures... ou pas!



Encore une semaine bien chargée pour «Occupons Chalon»!

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati