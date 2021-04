Un premier espace jeux sur la commune de Saint Ambreuil

L’équipe municipale souhaite répondre aux besoins et à la demande des habitants et des familles avec enfants en implantant, dans un premier temps, un premier espace jeux

AJ3M conçoit des aires de jeu et des équipements urbains depuis plus de 20 ans. Cette société est installée à Couchey ( 21) au cœur du vignoble de Bourgogne. Elle conçoit, installe et entretient des aires de jeux extérieurs et des équipements sportifs également du mobilier urbain pour les écoles, les collectivités, les crèches l’habitat collectif, les mairies et les entreprises.

La réception des premiers jeux a eu lieu sur la commune de Saint Ambreuil en présence du dirigeant de la société familiale Monsieur Aubry et la commerciale Caroline Philips, le maire de Saint Ambreuil Gérard Pariat. Cette aire est financée à 68% par des subventions de la Région à hauteur de 13000€ et 8000€, du Conseil Départemental de Saône et Loire sur un coût de 31500€/HT. Une deuxième installation est prévue pour les plus grands courant juin 2021.

La commune compte également une classe, une mini-crèche, ces enfants ont déjà largement investi les lieux grâce à une météo clémente durant la seconde semaine des vacances de printemps.

Le maire veut également soutenir une initiative privée qui propose aux habitants des ateliers sports : gymnastique, marche, étirement ….. Une information sur ces activités sera communiquée les 1 et 8 mai 2021, à l’heure et au lieu du marché hebdomadaire par Stéphanie.

Rendez vous est donc donné pour vous préparer à bouger dès que les conditions sanitaires le permettront.

JCR