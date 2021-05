Alliance LREM/LR en Provence-Alpes-Côte d'Azur... Alliance LR/Debout la France en Bourgogne-Franche Comté... il va falloir suivre un peu !

Déjà que la tendance est à la complexité, mais les régionales devraient rendre encore plus compliquée la lecture.

Matignon a validé la démarche d'alliance entre le parti Les Républicains et la majorité présidentielle en PACA. C'est dire que Renaud Muselier, l'actuel Président de la région sud portera les couleurs de la majorité présidentielle. Sophie Cluzel qui était pressentie pour porter les couleurs LREM dans la région a annoncé son retrait au profit de Renaud Muselier. Jusqu'ici vous suivez... ?

En Bourgogne-Franche Comté, c'est Denis Thuriot qui porte les couleurs de la majorité présidentielle et ce samedi, au détour d'un communiqué de presse, il livrait au sujet de l'alliance Platret (LR)/Debout la France, "En faisant ce choix, il se radicalise et écarte la droite des valeurs républicaines. Certains sont prêts à vendre leur âme pour des voix. Plutôt que de chercher des alliances douteuses, nous restons nous-mêmes et construisons ensemble un programme pour la Bourgogne-Franche-Comté". Vous suivez encore ?

Argument politique avancé par les uns et les autres, celui d'empêcher l'extrême droite de remporter la mise. Des arguments qui brouillent complètement le spectre politique au point de perdre tout le monde sur le bord de la route, et de donner raison à l'argument porté par le clan Le Pen depuis des années, "finalement c'est bonnet blanc et blanc bonnet". On ne doute pas qu'ils auront tous à coeur de nous trouver les arguments pour expliquer et justifier leurs alliances de circonstance. Bon courage à eux.

Laurent Guillaumé