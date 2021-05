Réception des travaux de réaménagement de l'aire de jeux du Parc François Mansart

C'était un évènement très attendu, l'inauguration de l’aire de jeux mise en place dans le Parc François Mansart, à Chalon-sur-Saône. Une initiative de Manon Belorgey dans le cadre de la 2ème édition de l'appel à projet «À Vous d'inventer la Ville». Plus de détails avec Info Chalon.

Vendredi 7 mai, à 17 heures 15, Gilles Platret, le maire de Chalon-sur-Saône, inaugurait officiellement l'aire de jeux mise en place dans le Parc François Mansart.



Une inauguration effectuée en présence de quelques habitants du quartier et de deux élus du conseil municipal, Valérie Maurer, adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, et Bruno Rochette, conseiller municipal délégué Relations avec les associations sportives, a lancé ce projet en le soumettant aux conseillers adultes.



Ce projet de réaménagement du parc au bénéfice des enfants est une initiative de Manon Belorgey, dans le cadre de «À Vous d'inventer la Ville» 2019.



À l'époque de cette 2ème édition de cet appel qui permet aux Chalonnais de s'exprimer et de formuler des projets pour leur quartier, 2 projets avaient été identifiés en mars 2019 pour la Citadelle : la rénovation du terrain de foot et l'extension de l'aire de jeux.



Après concertation auprès des habitants du quartier, c'est la proposition de celle qui fut Reine de Chalon 2015, à savoir l'aire de jeux qui avait été désignée comme prioritaire.



1400 questionnaires avaient été distribuées dont le résultat fut 78% pour l'aire de jeux contre 22% pour le terrain de foot.



Le maire ne cachait pas sa fierté : «Bon, Manon, c'est la réalisation de ton projet», précisant que le projet a été «un peu différé avec la crise épidémique qui nous a bien ralenti».



Décrite comme «un lieu sympa au milieu de l'habitat», cette aire de jeux est cité comme un exemple d'un des souhaits du maire, à savoir«donner des aires de jeux pour que les familles en profitent».



Le projet d'un montant de 25 760,83 euros a été réalisé en partenariat avec le Service des Sports.



L'aire de jeux, mise en place par l'entreprise AJ3M, se compose de 2 tours et d'une glissière (toboggan) en inox avec sol amortissant.



Un nouvel appel à projet a été lancé le 1er mai et se termine le 30 juin.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati