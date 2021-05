RÉGIONALES : Présentation de la section Saône-et-Loire de la liste écologiste et solidaire menée Stéphanie Modde

La liste menée par Stéphanie Modde aux élections régionales, c'est 116 candidates et candidats pour un nouvel élan écologiste et solidaire en Bourgogne Franche-Comté. Dimanche après-midi, Claire Mallard, tête de liste pour la Saône-et-Loire présentait les 22 candidats de la section départementale. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, dimanche 16 mai, à 16 heures 30, une conférence de presse était organisée à la Maison Vagneur par la section Saône-et-Loire de la liste «Écologistes & Solidaires!», menée par Stéphanie Modde aux élections régionales qui auront lieu les 20 et 27 juin 2021, en même temps que les élections départementales.



«Écologistes & Solidaires!», c'est 5 axes pour 22 engagements principaux parmi la centaine que la liste propose :



Axe I : Une région qui prépare l'avenir (valoriser les filières de l'avenir, soutenir la transmission de l'économie, organiser la sobriété énergétique et réduire les déchets)

Au cœur des compétences régionales, la formation et l'emploi impliquent innovation, adaptation, modernisation et inscription sur le long terme.



Axe II : Une région qui agit vraiment avec tous les territoires (maintenir les services publics, garantir l'accès à la santé, améliorer l'accès aux transports, soutenir les services de proximité et valoriser la ruralité)

La vision où quelques métropoles amèneraient la prospérité aux autres territoires a montré ses limites. La force de notre région sera au contraire dans l'équilibre entre tous les territoires et la complémentarité des pôles urbains.



Axe III : Une région pour toutes et tous! Solidarité! (faciliter l'autonomie, réquisitionner les bureaux, lutter contre les discriminations , soutenir l'économie sociale et solidaire et aider les associations)

Protéger et prendre soin de toutes les personnes pour que chacun.e.s trouve sa place. La Bourgogne Franche-Comté dirigée par les écologistes œuvrera à la réduction des inégalités et des discriminations de toute nature. Nous privilégirons l'indice de développement humain plutôt que les indices purement financiers.



Axe IV : Une région transparente et exemplaire au service du bien commun (transparence dans l'attribution des marchés, transparence dans le fonctionnement démocratique et transparence dans la coopération)

Le fonctionnement démocratique est en crise. Pour restaurer la confiance et le bon fonctionnement des instances républicaines, la participation citoyenne et l'exemplarité sont indispensables.



Axe V : L'urgence environnementale au cœur des actions de notre région! (une gestion écologique, la biodiversité, la protection animale, des agricultrices et des agriculteurs protégés et un parlement régional de l'eau)

Face aux dérèglements climatiques et à l'effondrement de la biodiversité, nous déclarerons l'urgence environnementale. Baisse des rendements, maladies nouvelles, emplois menacés... Face à ces crises, c'est l'inaction qui est punitive. Nous devons à la fois inverser la tendance et nous préparer à affronter les conséquences de ces crises.



Rappelons que cette liste est soutenue par Cap Écologie, Génération Écologie et Europe Écologie - Les Verts (EELV).

Voici la liste des 22 candidats en Saône-et-Loire :



1. Claire Mallard (EELV), chargée de mission

2. Dominique Cornet (EELV), responsable d'un atelier d'insertion

3. Béatrice Vincenot (Cap Écologie), opticienne et élue municipale

4. Jean-Baptiste Pierre (EELV), maire et enseignant en économie

5. Corinne Silva (Sans étiquette), herbaliste et comptable

6. Jean-Luc Delpeuch (Sans étiquette), président de la communauté des communes du Clunysois et ingénieur

7. Nicole Mazzolo (Sans étiquette), enseignante

8. Mourad Laoues (EELV), professeur et élu municipal

9. Amandine Ligerot (Sans étiquette), avocate et élue municipale

10. Gabriel Siméon (EELV), journaliste et élu municipal

11. Hélène Touillon (Société civile), professeur des écoles et élue municipale

12. Nicolas Bonnand (Sans étiquette), agroéconomiste et élu municipal

13. Élodie Fourneau (Sans étiquette), employée libre-service

14. Luc Torres (EELV), photographe-vidéaste

15. Carole Bonin (EELV), professeur des écoles

16. Pierre-Étienne Graffard (EELV), retraité et élu municipal

17. Estelle Portrat (EELV), enseignante en biologie

18. Samir Bouguern (Sans étiquette), éducateur à la Protection Judiciaire de la Jeunesse

19. Claire Girard (Sans étiquette), retraitée

20. David Bernigaud (Sans étiquette), éducateur spécialisé

21. Suzette Talmot (Sans étiquette), retraitée

22. Thierry Grosjean (EELV), retraité du Ministère de la Jeunesse et des Sports



