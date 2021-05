REGIONALES - Gilles Platret a levé le voile sur la liste des 22 candidats pour la Saône et Loire

"Un rassemblement unique en France" a rappelé Gilles Platret, pour présenter les 22 noms de Saône et Loire, dont deux candidats se revendiquant de Debout la France.

C'est à Mercurey, devant l'Eglise de Touches, "haut lieu de l'histoire patrimoniale bourguignonne" que Gilles Platret a dévoilé ses 21 colistiers issus de Saône et Loire. Alors que ces dernières semaines ont été rythmées par la polémique soulevée par l'accord trouvé avec Debout la France, les noms de Lilian Noirot et Antoine Chudzik n'apparaissent finalement pas dans la liste dévoilée. Un peu plus tôt dans la journée, Lilian Noirot s'est fendu d'un communiqué de presse, expliquant son choix fait pour Montceau les Mines, tout en apportant son soutien à Gilles Platret. Ce sont finalement deux autres représentants de Debout la France qui assurent leurs présences sur la liste. En guest-star, c'est Madeleine Mazière, figure chalonnaise et ancienne vice-Présidente de la région Bourgogne qui figure aux côtés de Gilles Platret.

La liste de Gilles Platret en Saône-et-Loire :

1 –Gilles PLATRET, 48 ans, Maire de Chalon-sur-Saône, Conseiller Régional sortant, Historien.

Chalonnais



2 –Catherine CARLE-VIGUIER, 58 ans, Première adjointe au Maire de Mâcon, Médecin.

Mâconnais



3-Gérald GORDAT, 40 ans,Président de la Communauté de Communes du Grand Charolais, Conseiller régional sortant, Directeur de Cabinet.

Charolais



4 – Dorothée MAJEWSKI, 58 ans, Conseillère clientèle à Montceau-les-Mines.

Communauté urbaine Creusot-Montceau



5 – Christophe NORMIER, 65 ans, Président de l'association anti-éoliennes MorVent en Colère, Retraité, ancien chef d’Entreprise et Ancien Juge Consulaire.

Morvan



6 – Magali DUCROISET, 46 ans, Première adjointe au Maire de Digoin, Vice-Présidente de la Communauté de Communes du Grand Charolais, Intervenante Sociale

Charolais



7 – Stéphane GROS, 40 ans, Maire d'Ormes, Président de la Communauté de Communes de Terres de Bresse, Chef d’entreprise.

Bresse



8 – Christiane THERRY, 71 ans, Retraitée, ancienne administratrice de l'Union nationale des Associations familiales.

Communauté urbaine Creusot-Montceau



9 - Anatole SAGOT, 25 ans, Conseiller municipal d'Autun, délégué communautaire au Grand Autunois Morvan, Collaborateur parlementaire.

Autunois



10 – France ROBERT, 62 ans, Retraitée du Tourisme.

Autunois



11 - Laurent COGNARD, 45 ans, Vigneron à Buxy-Montagny.

Côte Chalonnaise



12 - Virginie PROST, 45 ans, Adjointe au Maire de Laives, Déléguée médicale.

Entre Saône-et-Grosne



13 – Bruno LEGOURD, 64 ans, Adjoint au Maire de Chalon-sur-Saône, Retraité, ancien Directeur du Centre Hospitalier de Chalon-sur-Saône.

Chalonnais



14 – Sylvie CHEVRIER, 44 ans, Ancienne conseillère municipale de Cluny, Chef d’entreprise.

Clunisois



15 - Jean-Denis BEAUDOT, 55 ans, Conseiller municipal de Saint-Vallier, Conseiller de la Communauté urbaine Creusot-Montceau, Agriculteur.

Communauté urbaine Creusot-Montceau



16 - Michèle JUGNET, 69 ans, Maire de Sologny, 1ère Vice-Présidente de Macônnais-Beaujolais Agglomération.

Mâconnais



17 - Nicolas GEOFFRAY, 47 ans, Maire de Bois-Sainte-Marie, Artisan Maçon.

Brionnais



18 - Josette LETOUBLON, 70ans, Conseillère municipale déléguée à Louhans, Retraitée du commerce.

Bresse



19 - Arsène DUPONNOIS, 22 ans, Etudiant.

Côte chalonnaise



20 - Emilie CLERC, 29ans, Adjointe au Maire à Macon, Présidente de la Jeune chambre économique du Mâconnais-Val de Saône, Formatrice.

Mâconnais



21 - Guy OBOZIL, 80 ans, Retraité de l'hôtellerie.

Plaine chalonnaise



22 - Madeleine MAZIERE, 90 ans, ancienne 1ère vice-présidente du Conseil Régional de Bourgogne, ancienne 1ère adjointe de Chalon-sur-Saône.

Chalonnais