Soirée 'Souffle' et 'Instante' à l'Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône : 2 solos de cirque envoûtants !

1 soirée, 2 spectacles (billet unique pour les deux spectacles)

Souffle - L'Eolienne et Florence Caillon

Compositrice et chorégraphe circassienne, Florence Caillon développe une technique qui lui est propre, mélange de gestes circassiens et dansés, qu’elle nomme Cirque chorégraphié. Souffle est un solo admirablement interprété par l’acrobate Julie Tavert qui conjugue à merveille la danse et le cirque par le biais de sauts de haute voltige comparables à des figures aériennes.

Cernée par un rond de lumière, l’interprète déploie jusqu’à l’essoufflement et l’épuisement une multitude de circonvolutions sur une partition composée de bruits de respirations et de mélodies jouées au violoncelle.

En balayant le plateau d’un grand vent d’air frais, de fluidité et de liberté, Souffle est un hymne étourdissant à la vie et au corps qui respire.

Instante - Cie 7BIS et Juan Ignacio Tula

La roue Cyr a toujours quelque chose de magique et Juan Ignacio Tula démontre dans Instante à quel point ce cercle d’acier offre de multiples combinaisons toutes aussi périlleuses pour l’artiste qu’étonnantes pour le spectateur. Dans l’expression d’une force centrifuge et à travers un échange d’impulsions et de contrepoids entre le métal et son corps, surgit un fascinant et hypnotique instinct de survie. Juan franchit le portail d’une connexion avec le sacré en défrichant la simplicité d’un mouvement giratoire et répétitif.