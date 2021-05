Le premier enregistrement a été réalisé le lundi 12 octobre 2020, après 7 mois de partenariat entre l’Ehpad les Terres de Diane de St Rémy et Radio Bresse, ce mardi 17 mai 2021 était la dernière prise de son.

2020, une année très compliquée et très difficile pour les résidents des structures pour personnes dépendantes avec l’impossibilité de rencontrer leurs familles. Il était indispensable de trouver un moyen pour garder le contact et ce fût chose faite avec le projet lancé par Pascal Sidi, animateur de l’Ehpad ̏Les Terres de Diane˝, de réaliser une chronique relayée par Radio Bresse en direction des familles des résidents. Il sera aidé dans cette action par son collègue Antony.

Ce dernier enregistrement était un moment fort qui regroupait toutes les personnes qui ont participé aux enregistrements, les aînés résidant aux Terres de Diane, Géraldine de Radio Bresse qui était présente pour le lancement en octobre, les personnels de l’Ehpad qui accompagnent au quotidien les personnes âgées de l’établissement, la présidente du Conseil de Vie Sociale (CVS) des 2 établissements (les Terres de Diane et le Bois de Menuse), la représentante du personnel, la personne chargée de communication des hôpitaux Chalon, Montceau, Autun et quelques membres des familles de résidents présents.

C’était aussi la consécration de l’investissement et du travail des animateurs, du personnel, de Radio Bresse, pour rendre la vie plus agréable aux résidents en ces derniers mois de confinement. On pouvait noter l’absence de représentants de la direction pour ce dernier enregistrement, au grand regret des personnes présentes. Pour cette dernière prise de son, chacun a pu exprimer son ressenti sur l’utilité de ces émissions et les instants agréables passés ensemble lors des enregistrements.

Pour Pascal Sidi, c’est un bilan très positif : « Moi personnellement j’en tire un bilan très positif, positif dans la mesureoù je tenais en fait à amener les personnes qui composent l’établissement à s’exprimer pour plusieurs raisons : la raison sanitaire est la première cause, l’idée c’était de vraiment faire transpirer la vie à l’intérieur pour que les gens de l’extérieur puissent voir aussi que, malgré ce qui se passait, il y a une vie qui existait aussi et ça permettait de rendre un petit peu acteur les résidents de leur vie sociale à l’intérieur de la structure, d’amener un brin de bonne humeur, un soupçon de gaieté malgré tout ce qui s’est passé jusqu’à présent. Il y a eu une bonne participation, de la spontanéité… »

Monsieur Bottereau était la voix du générique : « J’ai appris à parler avec le micro mais je ne me suis pas reconnu. C’est dommage, j’aurai aimé continuer l’aventure. »

Madame Girardot le rire communicatif du groupe :« Ca fait quatre ans que je suis là depuis que mon mari est décédé, J’aime bien faire la cuisine mais pour le moment on n’en fait plus. Les relations avec les autres c’est bonjour bonsoir, chacun à sa place. » (Et un éclat de rire pour souligner ses paroles).

Florence, professionnelle de santé, pratique la méthode snoezelen. Elle explique un peu son rôle dans ce type de structures : « C’est un concept qui est né dans les années 70 aux Pays Bas. Il y a eu des recherches pour le bien-être de la personne handicapée ou de la personne âgée. Il y a une salle de détente où l’on va utiliser les sens pour permettre la détente. Pour bien comprendre il faudrait que vous alliez visiter la salle, une salle très colorée avec plein d’équipements. On utilise aussi des huiles essentielles qui aident à la relaxation. »

Vous pourrez écouter la dernière chronique le mercredi 2 juin à 10h00 et sa rediffusion le 6 juin à 13h00. Vous entendrez pour la dernière fois Monsieur Bottereau présenter le générique de l’émission "La FM aî-nés sur les Terres de Diane" et la voix des participants à ce dernier enregistrement. Les résidents et les personnels qui ont participé à cette aventure vont certainement garder d’excellents souvenirs de ces chroniques qui, au départ, devaient avoir lieu 1 fois par mois et sont passées à 2 fois par mois d’une durée de 7 mn, à l’antenne de Radio Bresse 92.8 FM.

C.Cléaux