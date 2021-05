À l’assaut des salles obscures

La reprise cinématographique bat son plein et, à Chalon, on s’en réjouit ! Le multiplexe Megarama et l’association La Bobine sont sur le pont pour répondre à l’attente d’un public en manque depuis trop longtemps.

Rappelons que, jusqu’à ce qu’un cinéma du centre-ville rouvre, c’est au multiplexe Mégarama que sont également projetés les films de La Bobine, ciné d’art et d’essai, avec des films de tout genre et de tous horizons. Double programmation en un même lieu donc, offre décuplée de films et ouverte à tous.



Sur le pont (et sur la photo, de gauche à droite) : Janick Leconte et Jean Semon, respectivement secrétaire et trésorier de La Bobine, Bernadette Chevrot, directrice des cinémas chalonnais Mégarama, Chantal Thévenot, présidente de La Bobine, Anne Passerat et Françoise Villière.

A l’assaut du Mégarama Chalon



Mercredi 19 mai a donné le signal : les cinémas ont rouvert et un public de tout âge a pris d’assaut les salles du multiplexe Mégarama. Les films qui ont séduit révèlent cette diversité : Tom et Jerry ou Demon slayer pour les plus jeunes, Adieu les cons d’Albert Dupontel, Envole-moi de Christophe Barratier, Adn de Maïwenn…

Malgré les mesures sanitaires et la jauge des places limitée à 35 %, les spectateurs ont manifesté une joyeuse fringale, même pour les films déjà sortis en octobre dernier.

La Bobine



Côté Bobine, toute l’équipe de l’association chalonnaise se félicite de la reprise, jeudi 20 mai, avec la projection de Michel-Ange : plus de 200 entrées, malgré un film dont la durée excède les deux heures, malgré les conditions sanitaires et les habitudes bousculées (changements de lieu et d’horaires). Les spectateurs étaient au rendez-vous, et c’est ce qui justifie les efforts de chacun de ces passionnés bénévoles.

Parce que, quelquefois, ça ne se passe pas tout à fait comme prévu… Alors de la patience, de la passion, de l’envie de faire partager des pépites cinématographiques, il en faut. On peut les en remercier.

Programme La Bobine ces 3 jours

Lundi 31 mai : projection à 15 h et 18 h d’un film espagnol : Une vie secrète de Aitor Arregi, et John Garano (durée 2 h 27) qui a reçu le Goya du meilleur film et de la meilleure actrice. Synopsis : « Espagne, 1936. Espagne. Higinio, partisan républicain, voit sa vie menacée par l’arrivée des troupes franquistes. Avec l’aide de sa femme Rosa, il décide de se cacher dans leur propre maison. La crainte des représailles et l’amour qu’ils éprouvent l’un pour l’autre condamnent le couple à la captivité. Cette chronique d’un enfermement explore tous les sentiments avec une noirceur glaçante de réalité. »



Mardi 1er juin : projection exceptionnelle de A Dark-dark Man, à 11 h, initialement prévue le jeudi 27 mai (synopsis sur site de La Bobine en fin d’article).



Jeudi 3 juin : projection à 16 h et 18 h 30 de Balloon, de Pema Tseden, Tibet (1 h 42). Synopsis : « Au cœur des étendues tibétaines, Drolkar et son mari élèvent des brebis, tout en veillant sur leurs trois fils. En réaction à la politique de l’enfant unique imposée par Pékin, elle s’initie en secret à la contraception, pratique taboue dans cette communauté traditionnelle. »

Rappelons que les séances de La Bobine sont ouvertes à tous, au tarif de 5,20 € pour les adhérents et aux tarifs en vigueur au Mégarama multiplexe pour les autres et qu’il est conseillé de réserver au Mégarama ou sur son site : http://chalon.megarama.fr/, étant donné que la jauge des salles est réduite.

Bon cinéma à tous !

Nathalie DUNAND

