AVIS DE DECES - Monsieur Pierre DUPARAY

CHÂTENOY-LE-ROYAL, LESSARD-LE-NATIONNAL, FONTAINES, BOURG-LA-REINE, MONTBLANC



Catherine et Christian,

François et Laurence,

Marie-Pierre,

Marc, ses enfants ;

Cyril, Maxime et Laure, Marie et Romain, Alexandre, Emilie, Jean, Nathan, Franck ; ses petits-enfants ;

Jules, Lucien, ses arrière-petits-fils ;

famille et amis,

ont la tristesse et la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Pierre DUPARAY



Survenu le 27 mai 2021,

à l'âge de 85 ans.

La cérémonie religieuse sera célébrée jeudi 03 juin 2021, à 11h00, en l'église de

Châtenoy-le-Royal.

Une quête au profit de

l'association les resto du cœur et la fondation Abbé Pierre.

Pas de fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

La famille rappelle au souvenir la mémoire de

Marie-Louise

son épouse,

décédée en mars 2021.