RÉGIONALES : Marie-Guite Dufay présente ses engagements en faveur de la jeunesse

En déplacement dans le pays de Montbéliard, le 2 juin, la présidente sortante a échangé autour des thèmes de la précarité étudiante et du soutien à la jeunesse. Marie-Guite Dufay a également présenté ses propositions pour les lycéens.

Communiqué de Marie-Guite Dufay du 3 juin 2021 :



En déplacement dans le pays de Montbéliard, le 2 juin, Marie-Guite Dufay a rencontré des représentants du monde étudiant, afin d’échanger autour des thèmes de la précarité étudiante et du soutien à la jeunesse. Elle a pu à cette occasion décliner ses principales propositions destinées aux jeunes bourguignons-francs-comtois.



Lors de ce déplacement, Marie-Guite Dufay a également visité le chantier de la nouvelle épicerie Cœur Paysan à Sochaux. Ce magasin spécialisé dans la liaison directe entre producteurs locaux et consommateurs est une parfaite illustration de la défense du « manger local » que nous souhaitons promouvoir au niveau Régional.



Elle a également visité le nouveau site d’Envie, à Audincourt, dédié à la création d’une recyclerie et rencontré les acteurs de cette association d’aide par l’insertion professionnelle. Le soutien aux acteurs de l’économie sociale et solidaire et à l’économie circulaire, pour mieux produire à partir de nos déchets, est essentiel pour construire une Région plus durable.



Marie-Guite Dufay a enfin rencontré les entreprises de la sous-traitance automobile à l’occasion d’une table ronde, et d’une visite de l’entreprise F2J, afin d’évoquer l’importance de ces entreprises dans l’économie du Nord-Franche-Comté.



Les propositions de Marie-Guite Dufay en faveur de la jeunesse :



1. Renforcer l’aide aux étudiants en partenariat avec le CROUS

La crise sanitaire a profondément marqué le monde étudiant, en accroissant les difficultés que nombre d’entre eux vivent au quotidien. Nous avons, pendant la crise sanitaire, renforcé notre soutien au monde étudiant, avec des aides apportées au CROUS pour plus de soutien et des aides spécifiques déployées en direction des étudiants qui avaient perdu leur job étudiant. Nous souhaitons poursuivre au cours du mandat, via un partenariat renforcé avec le CROUS, pour apporter des solutions individualisées aux étudiants en difficulté. Nous souhaitons également soutenir les initiatives d’amélioration de la vie étudiante, comme le soutien à plus d’équité dans l’accès à la santé ou aux pratiques culturelles et sportives….



2. Faciliter la mobilité des jeunes : 24 voyages gratuits par an avec la Carte

Avantages Jeunes et un Pass régional libre circulation l’été. Loisirs, culture, sport, vie quotidienne, la carte Avantages Jeunes est un outil majeur de la Région pour accompagner les jeunes au quotidien. Après l’avoir étendue à la Bourgogne au cours du mandat, nous souhaitons poursuivre son développement.

Au cours du prochain mandat, la carte Avantages Jeunes sera dotée de propositions supplémentaires, en particulier pour faciliter la mobilité des jeunes, avec 24 voyages gratuits par an sur les lignes TER et bus de la région et l’accès à un Pass régional de libre circulation l’été.



3. Promouvoir l’aide de 500 € au permis de conduire pour aider les jeunes



4. Créer une instance participative pour les jeunes



5. Soutenir l’engagement des jeunes : mobilité internationale, projets culturels, sportifs, écologiques, avec notamment la promotion d’un Passeport écocitoyen.

Afin de permettre aux jeunes d’êtres acteurs des politiques régionales qui les concernent, nous organiserons dès le début du mandat des assises de la jeunesse pour définir les contours de notre instance participative en leur demandant leur avis.

Nous souhaitons également soutenir et faciliter l’engagement des jeunes, en poursuivant notre soutien à la mobilité internationale, en soutenant l’engagement bénévole et en créant un passeport écocitoyen BFC.



Et pour les lycéens et leur famille

1. Maintenir la gratuité des transports scolaires et en développer la sécurité et la qualité.

2. Maintenir la gratuité des manuels scolaires, boîtes à outils et ressources pédagogiques numériques.

3. Soutenir les familles dans les dépenses de cantine et d’internat.

4. Doter d’un ordinateur portable les lycéens qui en ont besoin.



Les lycées sont une compétence majeure du Conseil Régional. Au-delà du maintien de notre investissement massif pour rénover les lycées, les rendre plus durables, plus accueillants et plus sûrs pour les élèves, nous souhaitons continuer à orienter nos actions vers le soutien aux familles des lycéens.



Transports scolaires, manuels scolaires, cantines et internat : la Région poursuivra ses politiques pour faciliter la vie des familles et développer la solidarité vis-à-vis de celles qui ont le moins. Nous développerons également de nouvelles actions, afin de permettre un meilleur accès aux ressources numériques pour les lycéens et doterons d’ordinateurs portables les lycéens qui en ont besoin.