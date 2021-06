REGIONALES - Déambulation piétonne à Chalon pour le ministre Véran et le candidat Denis Thuriot

Le Ministre de la Santé qui a fait une halte chalonnaise ce samedi avant de rejoindre Le Creusot plus tard dans l'après-midi. Petit retour en images.

Olivier Véran, Ministre de la Santé était en déplacement en Saône et Loire ce samedi, avec un accent tout particulièrement chalonnais. Accompagné de militants de La République en Marche, des députés Rebeyrotte, Gauvain ou Decerle, député européen, mais aussi d'un certain nombre de candidats aux élections régionales, Olivier Véran a déambulé dans les rues piétonnes de Chalon sur Saône, prenant le temps de la "pose photo" avec un certain nombre de Chalonnais.

L.G