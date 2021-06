Participez à l’expérience RelaxSoZen !

Info Chalon a rencontré Nathalie Barthalais à l’initiative de ce projet 100 % grand chalonnais et dont l’ambition est bien de franchir nos frontières. Mais pour écrire cette histoire, RelaxSoZen a besoin de vous…

Si elle n’est pas tout à fait originaire de la région, Nathalie Barthalais a néanmoins un lien affectif très fort avec la Bourgogne où, petite, elle aimait passer ses vacances chez sa grand-mère dans le Mâconnais. Installée depuis 17 ans dans le Chalonnais et depuis 1 an, à Chamirey près de Mercurey, elle veut porter un projet 100 % local qui associe le bien-être et la détente, cœur de son métier et les paysages de la Côte Chalonnaise.

Avant de nous parler du projet RelaxSoZen, pouvez-vous nous en dire plus sur votre métier ?

J'ai eu mon diplôme en Relaxologie Appliquée en 2003, après mes études de japonais. J'avais envie d'être dans l'accompagnement mais je ne pouvais être ni médecin ni infirmière car je ne supporte pas la vue du sang ! Alors quand j'ai lu le descriptif de cette formation dispensée par Françoise Grimaud à Sanary-sur-Mer j'ai su que c'était ce qui me correspondait ! Et j'avais raison. Depuis j'enseigne cette méthode de gestion du stress à des publics divers et variés: des groupes d'adultes, des enfants, des adolescents en difficulté, des travailleurs de l'ESAT, des adhérentes de l'association "Toujours Femme". Je suis également comédienne et professeure de FLE ( Français Langue Etrangère). J'enseigne donc le théâtre à des élèves primo arrivant pour les aider à avoir confiance en eux et apprendre le français de façon ludique. C'est en quelque sorte un accompagnement de plus!

En quoi consiste, exactement, la relaxologie appliquée ?

La Relaxologie Appliquée est une méthode de gestion du stress comprenant 3 outils: le yoga de l'énergie, qui permet de calmer le mental par des mouvements synchronisés au souffle, le Yoga Nidra qui permet de se débarrasser des tensions corporels et lâcher prise avec les problèmes du quotidiens, et la méthode Vittoz qui permet de se reconnecter à ses 5 Sens pour vivre pleinement l'instant présent. En plus de l'application je suis en train de mettre en place des stages intitulés "Relaxologie Appliquée au théâtre". Dans ces stages j' enseignerai donc des techniques de gestion du stress issues de la Relaxologie Appliquée ainsi que des exercices théâtraux permettant d'acquérir une meilleure confiance en soi tout en s’amusant!

Comment est née l'idée de cette application ?

L'application est née d'une frustration. Celle de ne pas pouvoir faire profiter plus de monde dans l'enseignement de cette méthode qui a été salvatrice pour moi au début de ma formation. C'est Stéphane, mon époux ,qui a eu cette brillante idée en me voyant désespérée de ne pas pouvoir être partout à la fois!! L'application sera nationale puis internationale et donc avec une version en anglais. Pourquoi ne pas toucher le monde entier? Selon tout ce que je vois et j'entends, le monde a bien besoin d'une application de gestion du stress!!

Qui est associé à ce projet ?

Je suis associée à la société Algolys pour la création de l'application. C'est une équipe vraiment pro et surtout qui croit fort en mon projet d'application ce qui est super positif pour moi! Aurélie Gaullet-Moissenet, avec qui nous avions fondé l'association Relax&nous il y a quelques années, sera la personne qui réalisera les mouvements pendant que je la guiderai durant certaines séances. Étant certifiée professeure de Hatha Yoga et Yoga de la femme, elle apportera également ses petits bonus bien-être! C'est une personne avec qui je m'entends très bien sur le plan professionnel mais aussi avec qui je ris beaucoup et c'est ce qui va aussi ressortir de l'application. Toujours une pointe d'humour,c'est important, c'est quand même plus joyeux et le rire ça détend!! Ensuite Christophe Kuleba, infographiste et créateur de contenu s'occupe de toute la partie vidéo et montage. C'est un ami de longue date et notre collaboration coulait de source! Stephan Pelissier, de la société PROJEK, qui est également un ami, a réalisé le montage de la vidéo de présentation pour le financement participatif! Sa présence créative est importante aussi pour l'application. Je suis bien entourée n'est-ce pas?

Vous avez choisi un développeur, la société Algolys, implantée sur le site SaôneOr, c'est une volonté de proposer un produit 100 % région chalonnaise ?

J'ai rencontré Fabien Boulling de la société Algolys par le biais d'une connaissance. Belle rencontre! Ce n'était pas vraiment ciblé mais je suis bien contente que ce soit une application non seulement 100 % Française mais en plus chalonnaise! Et ça va plus loin car les séances que nous avons déjà commencé à filmer, le sont essentiellement dans le Grand Chalon en pleine nature, ou chez moi à Mercurey pour le côté "je rentre du boulot et j'ai 10 minutes pour me détendre!". Un bon coup de pub pour le Grand Chalon, surtout quand l'application sera internationale!

A qui s'adresse l'application et quelles formules propose-t-elle ?

Quand cette application verra le jour, et c'est dans ce but que j'ai lancé le financement participatif, elle s'adressera à tous les publics car la relaxologie appliquée est une méthode de gestion du stress adaptable. J'ai concocté des séances s'adressant à toutes les personnes d'âge et de conditions diverses que j'ai suivi pendant toutes ces années. Ainsi il a des séances pour les enfants, ado, personnes à mobilité réduite...etc.. A chaque fois j'adapte mon discours et les techniques selon les besoins. Il y aura également un parcours bien-être à suivre, sous forme de mondes à traverser ( comme dans un jeu !) car la Relaxologie Appliquée permet de passer des paliers liés à l'évolution de la personne en termes de connexion à soi. Toutes les séances réalisées dans un monde permettent de passer au monde suivant! Sympa hein? C'est Algolys qui a plein d'idées pour mon appli, j'adore! Les tarifs seront abordables pour que tout le monde puisse en profiter!

Pour en savoir plus et financer ce projet : https://fr.ulule.com/relaxsozen/

Propos recueillis par SBR - Photo transmise par Nathalie Barthalais pour publication. Crédit photo : DR