Retour en images sur la soirée spéciale «La Terre des hommes» au Mégarama Chalon-sur-Saône

La Bobine proposait de découvrir en avant-première le film «La Terre des hommes» ce mardi pour une soirée spéciale en présence du réalisateur. Retour en images avec Info Chalon.

Mardi 15 juin à 19 heures et dans le cadre du Festival Avant-premières Télérama, La Bobine organisait une soirée spéciale du film «La Terre des hommes» au Mégarama Chalon-sur-Saône, en présence du réalisateur Naël Marandin.



Synopsis :



Constance est fille d'agriculteur. Avec son fiancé, elle veut reprendre l'exploitation de son père et la sauver de la faillite. Pour cela, il faut s'agrandir, investir et s'imposer face aux grands exploitants qui se partagent la terre et le pouvoir. Battante, Constance obtient le soutien de l'un d'eux. Influent et charismatique, il tient leur avenir entre ses mains. Mais quand il impose son désir au milieu des négociations, Constance doit faire face à cette nouvelle violence.



Avec Diane Rouxel, Finnegan Oldfield, Jalil Lespert, Olivier Gourmet et Bruno Raffaelli de la Comédie Française.



Un film avec une mise en scène dynamique et une originale superposition de deux sujets faisant l'actualité ces dernières années, à savoir les difficultés économiques du monde paysan et les abus de position dominante à des fins de harcèlement sexuel.



Autant de thématiques brûlantes qui rendent ce film passionnant et dans la veine d'un pur cinéma social.



Présentée par Chantal Thévenot, présidente de La Bobine, cette projection fut suivie d'un débat d'autant plus que le film a été essentiellement tourné en Saône-et-Loire, avec, par exemple, le marché au cadran de Saint-Christophe-en-Brionnais. Quelques scènes ont également été tournées à Chalon-sur-Saône.



Sortie officielle le 25 août 2021.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati