Inauguration officielle de la Saône en guinguettes au Port-Villiers

Mardi soir au Port-Villiers, juste avant le concert de Cha, le maire inaugurait officiellement la Saône en guinguettes, la nouvelle formule des Guinguettes. Plus de détails avec Info Chalon.

Ce n'est pas sur une place dégagée mais parmi la foule venue nombreuse que le premier magistrat de la ville tenait son discours.



Hier, lundi 5 juillet à 20 heures, le maire de Chalon-sur-Saône, Gilles Platret, inaugurait officiellement la Saône en guinguettes au Port-Villers, juste avant le concert de Cha à 20 heures 30.



Le maire a ensuite fait le tour des activités proposées à Chalon-sur-Saône durant tout l'été, un programme riche qui permettra à tous de passer d'agréables moments durant ces deux mois.



La municipalité a également proposé à boire et à manger gratuitement, à l'occasion de cette inauguration.



Étaient également présents, Bénédicte Mosnier, adjointe en charge de la culture, Valérie Maurer, adjointe en charge des affaires familiales et de la démocratie locale, Françoise Chainard, adjointe en charge de l’espace public, Évelyne Lefebvre, adjointe en charge des espaces verts et du développement durable, Jean-Michel Morandière, adjoint en charge de la jeunesse et de la vie des quartiers, Sophie Landrot, adjointe en charge de l'urbanisme et du logement, Dominique Rougeron, conseillère municipale déléguée Personnes âgées et Accompagnement du handicap, Emmanuelle Dupuit, conseillère municipale chargée de mission Renforcement de la brigade «Ville propre», et Serge Rosinoff, conseiller municipal chargé de mission Mémoire et monde patriotique.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati