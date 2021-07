Tonnerre d'applaudissements pour Claudette Neel au Port-Villiers

Mercredi soir, c'est la chanteuse de variétés Claudette Neel qui se produisait sur la scène de la Saône en guinguettes et le moins que l'on puisse dire c'est que le public était au rendez-vous. Retour en images et plus de détails avec Info Chalon.