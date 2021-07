Finale de l'Euro: scènes de liesse dans les rues de Chalon-sur-Saône après la victoire de l'Italie face à l'Angleterre

La victoire de la Squadra azzurra ce dimanche, qui s'est imposée en battant l’Angleterre aux tirs au but (1-1 a.p., 3-2 t.a.b.) en finale de l’Euro 2021 de football, a été célébrée dans les rues de Chalon-sur-Saône jusque tard dans la nuit. Retour en images et plus de détails avec Info Chalon.