Un bilan d’été satisfaisant  pour l’accueil de loisirs l’Arc en Ciel de Châtenoy-le-Royal.

Septembre annonce la rentrée scolaire, avec elle la fin des animations d’été pour les enfants du centre de loisirs de l’Arc en Ciel. Il est l’heure pour Pauline Boisfard et Ophélie Thomas, directrices du centre de loisirs, pour Marie Thérèse Boissot et Jeanne-Marie Martin adjointes à la ville de Châtenoy-le-Royal, de faire le bilan de cette saison.

Pauline Boisfard : « Dans l’ensemble cela a été un bel été malgré les contraintes sanitaires et le temps en juillet. Nous nous sommes adaptées au fur et à mesure des protocoles sanitaires. Cette année nous avons une augmentation des inscriptions par rapport à l’été 2020. Nous avions un bon programme et le retour fait par les familles est très positif. »

Il est vrai que cette année les activités ont été soumises à une météo plutôt capricieuse, en conséquence certaines activités ont dû être annulées ou modifiées par les organisateurs. Pauline et Ophélie ont géré les grosses sorties et les intervenants extérieurs, les autres activités ont été proposées par les animateurs et les animatrices après concertation avec les deux directrices.

Les temps forts de ces vacances d’été

Camping à Montrevel en Bresse du 19 au 23 juillet, pour les enfants de 7 à 11 ans, les enfants ont couché en toile de tente.

Initiation Football américain, avec un intervenant professionnel, pour les 7/9 ans et pour les 10/11 ans avec l’Espace Royal Jeunes.

En attendant les prochaines vacances, les activités loisirs vont se poursuivre pour les enfants. L’espace solidarité famille Arc en Ciel, c’est aussi la jeunesse avec l’Espace Royal Jeunes, le scolaire, le périscolaire, la restauration scolaire, la garderie et les activités du mercredi, sans compter la famille, les séniors et l’action sociale. Toute une panoplie d’actions est proposée grâce aux professionnels des différents services de cette structure et à la volonté des élus de la ville.

C.Cléaux

