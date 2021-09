Gros travaux de rénovation des toilettes dans deux des écoles de Saint Rémy.

Les toilettes des écoles Henri Clément et Ruisseau Mauguet ont été entièrement rénovées pendant l’été.

Les vacances scolaires d’été sont généralement une période consacrée aux gros chantiers dans les groupes scolaires. Florence Plissonnier, maire de St Rémy, Brigitte Martin adjointe aux affaires scolaires ont fait une visite des écoles avec quelques responsables de service pour s’assurer que tout était prêt pour la rentrée scolaire de septembre.

Une enveloppe de plus de 100 000 € de travaux subventionnés en partie par le département a été consacrée à la rénovation des toilettes de deux des écoles.

Les toilettes extérieures des écoles Henri Clément et Ruisseau Mauguet étaient la partie la plus importante des chantiers d’été engagés par la municipalité dans les groupes scolaires. Ces toilettes ont été refaites du sol au plafond, carrelage, abaissement du plafond, isolation, maintenance des robinetteries, des éclairages, reprise de peintures des portes, des fenêtres ou leur remplacement. Les murs extérieurs ont été repeints d’une couleur différente par face pour être plus lumineuses.

La toiture endommagée des toilettes de l’école Henri Clément a été refaite en bac acier pour assurer une meilleure longévité.

A l’école de Taisey, les travaux comprenaient surtout un bon nettoyage au Karcher de l’enrobé en résine, quelques réparations de fuites de toiture et des reprises de placo.

L’école Lucie Aubrac était plus concernée par un problème de sécurité qui a nécessité d’enlever des arbres côté école primaire.

Les gros travaux des toilettes et la pose de stores ont été sous-traités, le reste a été réalisé en régie par les agents de la commune. Tous ces travaux, d’un montant total d’environ 120 000 €, contribuent à assurer un certain confort, les couleurs et les bons équipements apportent une qualité de vie pour les enfants des écoles.

C.Cléaux