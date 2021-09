42e National pétanque de Chalon-sur-Saône : Un plateau très relevé

Après une année blanche suite à l’épidémie de la Covid 19, le grand concours National de pétanque de Chalon-sur-Saône va se tenir du vendredi 10 septembre au 12 septembre tout en respectant les consignes sanitaires, à savoir le contrôle du ‘Pass Sanitaire’ (contrôle sur toute la journée).

Cette année, des surprises de taille attendent le public chalonnais et grand chalonnais avec la présence de grands champions : la triplette Quintais, Suchaud, Lucien mais aussi Lacroix (13 à 14 fois champions du monde), Simon Cortes, José Casale, Bruno Le Boursicaud, Christophe Sarrio sans compter les outsiders régionaux Milegi, Frédéric Michel, Médéric Verzeaux, l’équipe championne de Saône et Loire et ¼ de finaliste aux championnats de France (Romain Grand-Clément et Didier Duvernay)… vous l’aurez compris, un plateau très relevé, qui devrait attirer tous les passionnés de pétanque.

Info-chalon avait rendez-vous pour un point presse 122 rue Jean Moulin à Chalon-sur-Saône au Siège du Comité Organisateur avec le Président du Comité bouliste du National chalonnais Robert Dutronc (à droite sur la photo) qui était assisté de Daniel Raffin afin de connaitre toute l’organisation de ce national très prisé par les meilleurs joueurs internationaux de la pétanque.

Robert Dutronc confiait à info-chalon : « Cette année, il a fallu réorganiser tout ce concours suite à cette épidémie de la covid 19. Néanmoins, nous avons remis le National de Chalon en route et nous sommes tous très contents d’y être arrivés surtout avec toutes les contraintes sanitaires actuelles. Il faut savoir qu’il y a énormément de concours nationaux annulés partout en France. Nous sommes, l’un des Grand National à avoir été maintenu et on est très contents de mettre cet événement en route car on sent qu’il y a le besoin et une envie pour nos pétanqueurs de se retrouver et de pouvoir jouer […] Je pense qu’aujourd’hui le National de Chalon est le bienvenue pour tous les pétanqueurs car c’est l’un des plus gros concours en terme de participation. En effet, beaucoup d’autres tournois sont des ‘256’ triplettes alors que le notre est un ‘512 triplettes’ plus un concours féminin de ‘128’ triplettes. En plus, cette année c’est aussi la première année où l’on donne la possibilité à toutes les catégories de pouvoir jouer. Exceptionnellement, nous allons commencer le vendredi par le concours régional vétéran et on va enchainer avec les séniors le samedi et le dimanche, les féminines le samedi et le dimanche et les catégories jeunes uniquement le dimanche (minimes et cadets). Nous sommes également très satisfaits d’avoir comme participants à notre concours des grosses pointures, parce qu’en plus, ce sont eux qui nous ont sollicité pour venir jouer ici à Chalon. Le plaisir également de retrouver des grands joueurs dont certains n’étaient pas revenus à Chalon depuis très longtemps et qui sont venus s’inscrirent d’eux-mêmes. Aussi, je tiens à remercier tous les bénévoles et les gens qui nous ont aidés, tout comme nos partenaires qui nous ont soutenu malgré la crise sanitaire, la ville de Chalon, le Grand Chalon, le Conseil Départemental… et je vous donne rendez-vous à tous pour cette 42ème édition du National de Pétanque de Chalon-sur-Saône qui s’annonce passionnante ! ».

Pour information : Il est demandé à tous les participants des concours de venir de bonne heure le matin (à partir de 7 heures) pour le contrôle des pass sanitaires afin de ne pas être pénalisé pour un retard sur les terrains (début des concours 8 heures 30) !

