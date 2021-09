AVIS DE DECES - Monsieur Christian CORBIERE

OUROUX-SUR-SAÔNE



Odile Corbiere-Demontfaucon, son épouse ;

Laurence et Hervé, Hélène, ses filles ;

Ninon, sa petite-fille ;

ses tantes, cousins et cousines ;

ses belles-sœurs

et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille

et amis, ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Christian CORBIERE

survenu le 7 septembre à l'âge de 67 ans.

Les obsèques civiles auront lieu le mardi 14 septembre à 15h15 en salle de cérémonie du Crématorium de Crissey.

Christian repose à la chambre funéraire ROC-ECLERC de Saint Rémy.

Une collecte de fonds est organisée aux profits d'associations pour la recherche médicale.

La famille rappelle à votre souvenir ses parents,

Ni fleurs, ni plaques.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

Marie-Madeleine

et Emmanuel