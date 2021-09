AVIS DE DECES - Madame Denise LABRY née VIVANT

FONTAINES, FRAGNES-LA LOYÈRE



Monsieur et Madame Robert Doury,

Monsieur et Madame Maurice Doury,

ses enfants ;

ses petits-enfants

et arrière-petits-enfants ;

ses sœurs, ses frères ;

belles-sœurs et beaux-frères ;

ainsi que toute la famille,

vous font part du décès de

Madame Denise LABRY

née VIVANT

survenu le 16 septembre à l'âge de 96 ans.

Un dernier hommage lui sera rendu le mercredi 22 septembre 2021, à 11h15, en la salle de cérémonie du crématorium de Crissey.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.