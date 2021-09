Dimanche, c’est la foire nature au Centre Eden à Cuisery

Dans les allées arborées du parc, plus d’une quarantaine d’exposants donnent rendez-vous aux amateurs de nature et proposent à la vente des plantes, des légumes bio, des arbres fruitiers mais également des produits artisanaux, de la décoration de jardin ou encore des produits bien-être.

Lors de cette journée, d’autres animations seront proposées par ce site culturel du Département de Saône-et-Loire :

Fabrication et dégustation de jus de pommes par les Croqueurs de pommes (apportez vos contenants)

Exposition d’insectes par Roger Perroud

Échange de plantes, de fruits et de légumes par le Système d'Échange Local du Tournugeois

Ateliers et animations par l’équipe du centre EDEN

Exposition de photographies dans le parc : paysages, faune et flore locale

Visite libre du musée et de l’exposition temporaire « la vie secrète du sol : un monde à découvrir »

Pratique

Dimanche 26 septembre, de 10h à 18h

Tarif : 2 € par personne - gratuit pour les moins de 6 ans

Présentation du pass sanitaire obligatoire et port du masque obligatoire à l’intérieur

Centre Eden - Rue de l’église à Cuisery – Tél. 03 85 27 08 00 – www.centre-eden71.fr