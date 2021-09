Samedi 25 septembre 2021 : Journée citoyenne

Demain samedi de 9h à 12h un engagement citoyen en direction de la population de Châtenoy le Royal en venant participer à la Journée Citoyenne de 9h à 12h afin de nettoyer et désherber la ville.

Une action au service de la Cité, d’ou Journée Citoyenne, afin de prouver que le respect de l’environnement et donc des autres, est une nécessité voir une obligation, qu’il appartient à chacun d’être respectueux des lieux publics (et privés). Une façon de servir l’humanité dont on sait que « cela constitue l’oeuvre la plus noble d’une vie »

Le rendez-vous est donné dans la cour de la mairie à 9h et un verre de l’amitié sera servi dans la salle des Charmilles au terme de cette matinée.

JCR