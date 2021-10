"Gérald Darmanin se paye de mots dans le Figaro" pour Julien Odoul (Rassemblement National)

Communiqué de presse

Un an après le discours d’Emmanuel Macron sur le séparatisme islamiste aux Mureaux dans lequel il annonçait des mesures fortes et un véritable engagement de l’Etat au travers d’une loi tristement célèbre pour avoir été vidée de son contenu et de son objectif de lutte contre l’islamisme, Gérald Darmanin relance l’opération de communication en annonçant dans le Figaro une vingtaine de fermetures de lieux de cultes et associations radicalisés.

Opportunément, à quelques mois de l’élection présidentielle, on découvre l’intention de Gérald Darmanin de fermer une mosquée radicale en Côte-d’Or sans aucune précision.

Malgré le ton martial cher à Gérald Darmanin, spécialisé dans les effets de manche plus que dans l’action concrète et efficace, cette annonce est un aveu de faiblesse face à l’islamisme. Dans une note des renseignements territoriaux de 2017, la Bourgogne Franche-Comté compterait 20% de mosquées radicalisées soit 26 lieux de culte, bien loin de la seule fermeture annoncée en Côte-d’Or qui compte au moins 3 mosquées sulfureuses à Dijon et Quétigny. Dans son interview, il rappelle qu’un tiers des lieux de cultes radicalisés contrôlés par l’Etat ont été fermés. Pour d’autres, il disserte des mesures d’entraves des préfectures sans jamais aller jusqu’à l’interdiction pure et simple.

Avec Marine le Pen, le Rassemblement National propose des mesures fortes pour lutter contre le péril islamiste comme l’interdiction du salafisme, la fermeture immédiate des 540 mosquées radicales de France, l’expulsion des fichés S étrangers pour radicalisation, l’interdiction et la dissolution des organisations islamistes et étrangères comme « Musulmans de France » (Frères Musulmans), le Millî Görüş ou le Ditib turcs.



Julien Odoul,

Président du groupe Rassemblement National au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté