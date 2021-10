Le Tir Sportif fait le point au terme d’une saison pas comme les autres.

Il est vrai que l’on a vécu et l’on vit encore quelque peu des moments sinon difficiles, du moins dont on a pas habitude de voir dans le monde associatif particulièrement. Quand on connait l’activité importante que peut avoir le Tir Sportif de Châtenoy le Royal dans ses entrainements, ses formations et surtout dans les compétitions qu’il organise ou dont il participe en temps normal, force est de constater que le rapport moral et d’activité se résume en une peau de chagrin.

Pour la présidente en exercice, Yvonne Le Floch, à qui info-chalon souhaite un bon rétablissement, force a été de donner un rapport moral sans grand contenu sinon de remercier celles et ceux qui sont à ses cotés pour assurer le fonctionnement du club, comme tous les élus municipaux, départementaux ou associatifs qui aident à la pérennité de ce club phare de Châtenoy le Royal.

Ce sont donc les mercis d’usage qui ont été adressé au Maire Vincent Bergeret accompagné de son adjointe Pascale Lepers; à Madame la Conseillère Départementale, Françoise Vaillant; au président de l’Office Municipal des Sports, Jean-Marc De Micheli; au président départemental des Médaillés du Sport, de la Jeunesse et de la Vie associative, Gérard Tollard; au président départemental du Tir sportif, Thierry Thévenet; au président départemental de l’UFOLEP, Lucien Matron, sans oublier les remerciements à la Presse locale qui soutient les actions de l’association.

De toute évidence l’espoir revient de voir à nouveau des tireurs sur les pas de tir des différentes disciplines de l’école de tir aux compétiteurs. La nouvelle saison devrait reprendre et les Championnats s’annoncer au fil du temps. Le prix des licences a été revu, la fédération faisant un geste. Pour les jeunes la licence est fixée à 46€ et pour les adultes à 110€.

Pas de compétitions ou du moins quelques-unes au niveau des jeunes ce qui a permis à Daniel Guillot de faire un point sur certains travaux, projets ou annonces. Coté travaux le club a terminé la réalisation du pare-balles au 50m, la modification de l’éclairage des cibles à 10m. Pour les projets il sera réalisé une vidéo sur la vie du club mais aussi l’agrandissement du stand de tir, avec une future salle polyvalente pour du tir à 10m dont la maire a précisé les modalités d’un calendrier et la faisabilité dans les deux années à venir.

Les autorités présentes ont, d’une manière générale, félicité le Tir Sportif et ses dirigeants pour leur volonté de voir ce club continuer à briller en les assurant du soutien de chacun. Avec une annonce du coté de la FFT avec les Championnats Départementaux et pour l’UFOLEP la confirmation de la tenue du Championnat National de Tir à Châtenoy le Royal en juillet 2022, un évènement majeur sur la commune.

Et comme toute Assemblée Générale, le verre de l’Amitié n’a pas dérogé à la règle.

JC Reynaud