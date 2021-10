AVIS DE DECES - Monique COINDET née SACAZE

SAINT-CHRISTOPHE-EN-BRESSE



Joël Coindet,

son époux ;

Hervé et Magali,

Philippe et Tina, Bruno,

ses fils et ses belles-filles ;

Denis, son fils de cœur ;

Jonathan, Eve, Mathieu, Enzo, ses petits-enfants ;

Jessica, Dylan,

ses petits-enfants de cœur ;

Hugo, son arrière-petit-fils de cœur ;

Janine et Jacques Vidal,

Jean-Claude et Dominique Sacaze, Régine Bonnet,

sa sœur, son frère, son beau-frère et ses belles-sœurs ;

ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ;

Janine Mathey, Alain Labouriaux,

les beaux-parents d'Hervé,

ont la douleur de vous faire part du décès de

Monique COINDET

née SACAZE

survenu à l'âge de 72 ans.

Ses obsèques civiles auront lieu le lundi 11 octobre à 9h15 en la salle de cérémonies du crématorium de Crissey.

Monique repose à la chambre funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

Fleurs naturelles seulement.

La famille remercie son oncologue, le personnel soignant de l'Hopital Privé Sainte-Marie pour leur gentillesse et leur dévouement ainsi que toutes les personnes qui prennent part à sa peine.

Une pensée pour

Shauna

sa petite-fille, décédée en 2018 ;

Justine

sa petite-nièce, décédée en 2003.