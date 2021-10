Envie de devenir sauveteur aquatique ? C'est le moment de vous inscrire auprès de la Protection Civile 71 pour les sessions 2021-2022.

Comment faire pour devenir sauveteur aquatique ?

Passer le Brevet National de Secourisme et Sauvetage Aquatique

Avoir 17 ans le jour de l'examen

Avoir le PSE 1 (Premiers Secours en Equipe de niveau 1) à jour de sa formation continue



Mais le BNSSA c'est quoi exactement ?

Un diplôme qui permet de surveiller les piscines, les plans d'eau et les plages.

C'est aussi un pré-requis pour passer le BPJEPS AAN et devenir Maître-Nageur Sauveteur.



Permet d'avoir un job d'été facilement et d'allier secourisme et plaisir.



Un examen de 4 épreuves :

Epreuve n°1 : QCM de 40 questions sur la réglementation (des piscines, des plans d'eau, des plages et de leur surveillance) avoir au moins 30 réponses justes sur 40.

Epreuve n°2 : 100m combiné (25m nage libre, 25m dont 15m d'apnée (deux fois) et 25m remorquage d'un mannequin) à réaliser en 2'40 inclus.

Epreuve n°3 : 250m palmes, masque et tube (200m nage avec matériel, 50m remorquage mannequin avec palmes)

Epreuve n°4 : action sur le noyé (secourir une victime dans l'eau et effectuer les gestes de premiers secours.



Comment et quand le passer ?

S'inscrire sur une formation PSE 1 (de 35h) et sur une formation BNSSA (35h aussi).

Au PSE1 : vous apprendrez à agir en équipe avec du matériel sur différentes thématiques : obstruction des voies aériennes, hémorragies, plaies, inconscient, arrêt cardiaque, traumatisme... Cette formation est articulée avec de la théorie mais surtout beaucoup de pratique.

Au BNSSA : les journées s'articulent entre préparation physique dans l'eau et apport théorique sur la réglementation.



Les dates :

BNSSA du 14 au 18 février 2022 à la piscine de Louhans

BNSSA du 18 au 22 avril 2022 à la piscine de Chalon-sur-Saône

BNSSA du 25 au 29 avril 2022 à la piscine de Montceau-Les-Mines



PSE 1 du 25 au 29 octobre 2021 à Chalon sur Saône

PSE 1 du 27 au 31 décembre 2021 à Chalon sur Saône

PSE 1 du 14 au 18 février 2021 à Mâcon

PSE 1 du 21 au 25 février à Louhans

PSE 1 du 18 au 22 avril 2022 à Montceau-Les-Mines.



Inscriptions par mail : [email protected] ou par téléphone 03 85 21 81 61



site internet : www.saone-et-loire.protection-civile.org