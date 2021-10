Emmanuel Macron affiche ses ambitions pour la France de 2030

C'est un plan de 30 milliards d’euros sur cinq ans qui a été dévoilé par le Président de la République ce mardi matin, comme un écho au futur programme présidentiel pour le futur candidat qui ne devrait plus tarder à officialiser sa candidature à une réelection pour 2022. Développement durable, énergie, santé sont au coeur des annonces du matin avec notamment 8 milliards d’euros consacrés à l’énergie et la décarbonation de l’économie, dans les secteurs du nucléaire, de l'hydrogène et de l'électrification de l'industrie, 4 milliards d’euros destinés aux transports (batteries pour véhicule électriques, développement d’un avion bas carbone), 2 milliards d’euros seront consacrés au développement d’une « alimentation saine, durable et traçable » et à l’accélération de la « révolution du système agroalimentaire ».

3 milliards d’euros seront destinés à la recherche et l’industrie de la santé, dans le but de produire en France vingt biomédicaments (contre les cancers, les maladies chroniques) d’ici à 2030 et de développer les « dispositifs médicaux de demain ».

2 milliards d’euros au total se répartiront entre le secteur de l’innovation dans la culture, le domaine spatial et l’exploration des fonds marins.

Seront en outre investis 1 milliard pour « sécuriser l’accès aux matières premières stratégiques ». 6 milliards d'euros seront aussi investis dans l’électronique et la robotique. 2,5 milliards d’euros sont prévus vers la formation pour accompagner ces nouvelles filières industrielles. 5 milliards d’euros seront également investis dans les start-up.

Les annonces matinales d'Emmanuel Macron ont un goût prononcé de programme présidentiel, pour son 2e mandat en perspective. Le Président de la République a parlé de rêve pour la France et d'un volontarisme politique à la Française, "je pense que nous ne devons céder ni à un court termisme qui fait perdre tout sens à l’action publique, ni à une vision de long terme qui est en quelque sorte nourriraient une forme de défaitisme. Je crois dans un volontarisme lucide".

Les points faibles de la France, révélés au grand jour pendant la crise sanitaire, semblent avoir suscité une forme de réaction avec les annonces du Plan France 2030. La réindustrialisation paraît être au moins sur le papier avec une forme de volonté affichée de la part de l'Etat. Reste à voir dans quelles proportions, ces mesures se traduiront d'effets à court terme. La question énergétique mais aussi des composants électroniques est au coeur de bien des interrogations de nos filières industrielles. Le chef de l’Etat a annoncé « près de 6 milliards d’euros » d’investissements pour « doubler » la production électronique de la France d’ici à 2030 et « sécuriser »l’approvisionnement en puces. « Nous voulons être en capacité de doubler notre production électronique d’ici 2030 et de construire une feuille de route vers des puces électroniques de plus petite taille pour rester un des leaders du domaine ».

Un Plan Marshall à la Française a surgit ce mardi de toute évidence, comme une réponse claire et sans ambiguités à celles et ceux qui veulent enfermer le débat politique en vue de la présidentielle, sur le sujet et unique sujet de l'immigration.

