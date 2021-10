Des accidents en pagaille ce dimanche matin sur les routes de Saône et Loire

Les sapeurs-pompiers de Saône et Loire sont bien sollicités en cette journée ensoleillée alors qu'une intense nappe de brouillard sévissait aux premières lueurs de la journée.

En dehors de la très grosse intervention au rond-point de Droux mobilisant encore une soixantaine de sapeurs-pompiers suite à la perte de plus de 1200 litres de produits hautement corrosif, les sapeurs-pompiers ont été mobilisés un peu partout sur les routes de Saône et Loire, pour des collisions ou des pertes de contrôle. A Saint-Marcel, peu avant 7h, un automobiliste a perdu le contrôle de son véhicule rue du Rosoy, avant de percuter un mur. Un blessé léger a été pris en charge par l'équipe de pompiers. A Mâcon, à la même heure aux Gautriats, un motocycliste a perdu le contrôle de son deux roues. Il a été pris en charge pour des blessures légères. Au Creusot, vers 9h30, c'est un piéton qui a été percuté par un automobiliste. Conscient et blessé à la tête, il a été pris en charge par les pompiers. Même chose à Palinges, avec une piétonne fauchée par un automobiliste peu après 11H, rue de la Poterie.