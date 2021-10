«L'Amour dévoilé» a attiré des centaines de personnes au Mégarama Chalon

Deux films étaient au programme pour la thématique «L'Amour dévoilé» : «After Love» et «Gaza mon amour». Proposés par La Bobine avec en-cas offert aux entractes, les films ont attiré des centaines de personnes au Mégarama Chalon. Plus de détails avec Info Chalon.

Hier, jeudi 21 octobre, l'association Chalonnaise pour le cinéma, La Bobine, donnait rendez-vous aux amateurs du 7ème art au Mégarama Chalon pour sa thématique «L'Amour dévoilé».



Deux films étaient au programme : «After Love» à 14 heures et 19 heures et «Gaza mon amour» à 16 heures et 21 heures.



Réalisé par le Britannique Aleem Khan, c'est d'ailleurs le premier film du jeune homme qui décrit décrit avec finesse les relations entre Mary devenue Fahima Hussain (Joanna Scanlan) après sa conversion à l'Islam, une habitante de Douvres veuve depuis peu d'Ahmed, un marin qui effectuait chaque jour le trajet entre l'Angleterre et l'Hexagone, et Geneviève (Nathalie Richard), une Française de Calais, deux héroïnes que tout semble séparer.



Après le décès de son mari, la veuve anglaise se rend en France pour tenter de comprendre sur quels faux-semblants a reposé son existence amoureuse après avoir découvert que celui-ci menait depuis de nombreuses années une double vie. Elle parvient à se faire engager comme femme de ménage au service de la maîtresse de feu son mari…



Le long-métrage était présenté par Françoise Villière.



Après l'en-cas proposé durant l'entracte, place à «Gaza mon amour».



Présenté par Patrick Lanoye et réalisé par les frères Arab et Tarzan Nasser, ce film nous raconte l'histoire de Issa (Salim Daw), un pêcheur de soixante ans, secrètement amoureux de Siham (Hiam Abbas), une femme qui travaille comme couturière au marché. Il souhaite la demander en mariage...



C'est alors qu'il découvre une statue antique (et ityphallique) du dieu Apollon dans son filet de pêche. Il décide de la cacher chez lui. Quand les autorités locales découvrent l'existence de ce mystérieux trésor, les ennuis commencent pour Issa.



Parviendra-t-il à déclarer son amour à Siham?



Les 4 séances ont attiré des centaines de curieux au Mégarama Chalon.



La Bobine vous donne rendez-vous jeudi 28 octobre à 16 heures 30, 19 heures et 21 heures pour «Petite Sœur».



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati