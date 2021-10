SANTE - La polémique sur le personnel de santé dans l'hôpital public enfle

Ca fait des années que le sujet est sur la table, des années que les représentants syndicaux et autres représentants des usagers dénoncent une situation explosive... et on y est !

Alors que la polémique sur les moyens au sein de l'hôpital public enfle, notamment sur la question du personnel manquant, dont le sujet est devenu criant en plein coeur de la crise sanitaire, Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement a déclaré ce mercredi que le manque de personnel est dû aux actions des précédents gouvernements "On ne rattrape pas trente ans en quatre ans". Une affirmation un peu trop facile à notre goût. Plutôt que de regarder la tête de celui ou celle qui gère les ministères, il suffit de regarder d'un peu plus près, celles et ceux qui gravitent sur le sujet depuis des années. Il suffit pour dénoncer cette affirmation un peu facile de constater les organigrammes des Agences Régionales de Santé et de suivre les parcours professionnels des uns et des autres pour constater que tantôt les uns étaient conseillers auprès du 1er Ministre sous la mandature précédente, que d'autres étaient conseillers auprès du Ministère de la santé... de rappeler celles et ceux qui étaient conseillers de Marisol Touraine sous la présidence Hollande. A un moment, il faut arrêter le "ce n'est pas moi c'est l'autre" et assumer la responsabilité de l'Etat dans le saccage de l'hôpital public.

Pourquoi l'hôpital public perd-il d'années en années de l'attractivité ? Pourquoi avec la bénédiction du gouvernement les règles du jeu entre hôpital privé et hôpital public ne sont pas identiques ? Quel plan visant à former du personnel a été mis en place tout au long de ces deux dernières années ? Combien de lits ont été fermés au sein de l'hôpital public sur la seule année COVID ?

Autant de questions qui méritent bien des réponses... mais sans doute pas celles d'accuser les prédécesseurs de tous les maux même il faut l'admettre tous ont joué la même carte dès lors qu'il s'agit de s'attaquer à la fonction publique.

Le risque de pénurie de main-d’oeuvre dans le secteur hospitalier qui résulte directement des conditions dégradées d’exercice du travail se traduisant par une forte insatisfaction est signalé depuis des années, le sujet n'est pas nouveau. Celle-ci débouche sur un manque d’attractivité des emplois, des démissions et des départs prématurés en retraite, un niveau important de turn-over et d’absences pour raisons de santé, qui font peser la menace d’un manque durable de personnels et provoquent des désorganisations importantes au sein des hôpitaux. Info-chalon.com qui suit de près les mouvements sociaux et les doléances du personnel hospitalier de l'hôpital de Chalon sur Saône n'a eu de cesse de dénoncer une situation qui tôt ou tard devait imploser... On y est.

Alors si on pouvait éviter les débats de cour d'école et avancer pour une fois...

Laurent Guillaumé