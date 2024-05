ELECTIONS EUROPEENNES - "Valérie Hayer : une équipe de combat au service d’une ambition : servir les intérêts de la France et de l’Europe au Parlement européen" assurent les députés Dirx, Rebeyrotte et Margueritte

La liste portée par Valérie Hayer pour les élections européennes du 9 juin prochain a été rendue publique ce jour. Composée de 81 candidats issus de tous les territoires, cette liste portera haut nos valeurs progressistes et humanistes au Parlement européen.

Nous saluons bien évidemment la présence de notre excellent collègue Jérémy Decerle en bonne place sur la liste de Valérie Hayer. Nous soulignons l’importance d’avoir un député européen issu de notre de département de la Saône-et-Loire. Agriculteur de profession, député européen depuis 2019, Jérémy Decerle est un homme dont l’expérience et les compétences seront des atouts précieux pour la délégation française de la majorité présidentielle. Il continuera de représenter avec talent notre département à Bruxelles et à Strasbourg.

Le 9 juin, il n’y aura qu’un seul jour et qu’un seul tour.

Alors que notre puissance et notre souveraineté sont plus que jamais menacées par le retour de la guerre en Europe et l’aggravation du réchauffement climatique, nous devons faire bloc.

Faire bloc pour promouvoir nos valeurs et défendre nos droits fondamentaux.

Faire bloc pour protéger notre agriculture.

Faire bloc pour pérenniser notre modèle social et renforcer les droits sociaux des travailleurs.

Faire bloc parce que face à la montée de l’extrême droite, il n’y a pas de fatalité.

Pour le projet européen et pour la place de la France dans l'Union européenne, le seul vote utile, c’est la liste portée par Valérie Hayer.

Benjamin DIRX, député de la 1ère circonscription de Saône-et-Loire.

Louis MARGUERITTE, député de la 5ème circonscription de Saône-et-Loire.

Rémy REBEYROTTE, député de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire.