Beau moment de fin d'année pour les U7/U9 et U 11 de l'ASMM

Après un repas bien mérité, c'est un match entre parents et éducateurs qui s'est joué sur la pelouse du Champ Ladoit, arbitré par les enfants. Un match se soldant par la victoire des parents, avant de retourner partager l'apéritif et le repas de fin de journée. Les trois catégories U1, U9 et U11 ont brillé sur les terrrains tout au long de la saison, "par leurs résultats et surtout par leurs engagements, leur esprit d'équipe, leur fair-play et leur passion. Bravo à tous nos jeunes footballeurs pour leur belle progression et leur attitude exemplaire tout au long de la saison. Grâce à vous, nos enfants progressent, prennent du plaisir et apprennent les belles valeurs du sport" ont lancé les parents destination des éducateurs de l'AS MM.