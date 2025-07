Les élus régionaux du Rassemblement National l'assurent, " nous sommes prêts à gouverner"

Communiqué de presse

l y a un an jour pour jour, le Rassemblement National, malgré l’alliance contre-nature rassemblant La France Insoumise jusqu’aux LR, arrivait en tête des élections législatives anticipées rassemblant près de 11 millions d’électeurs et remportant 143 sièges avec son allié Éric Ciotti.

Le 7 juillet 2024, en Bourgogne Franche-Comté, le Rassemblement National est devenu le premier et principal parti de la région. Avec près de 540.000 voix au second tour soit 45% des voix, près d’un Bourguignon et Franc-Comtois sur deux a voté pour le projet porté par Jordan Bardella et Marine Le Pen. Le RN est alors passé de 5 députés à 13 sur un total de 27 sièges. Dans tous les départements, le RN a réalisé plus de 40% des voix. Dans l’Yonne, la Haute-Saône et la Nièvre, il a réalisé plus de 50% des voix au second tour.

À l’opposé de ces victoires éclatantes à la loyale, les députés issus du NFP, de la macronie et de LR ont été élus systématiquement grâce à des arrangements politiciens responsables de l’instabilité politique du pays. Les élus RN, eux, sont restés fidèles à leurs engagements et aux Bourguignons et Francs-Comtois notamment en empêchant le gouvernement de Michel Barnier d’imposer 40 milliards d’euros d’impôts supplémentaires ou en supprimant les ZFE.

« Depuis la dissolution de 2024, le Rassemblement National confirme son implantation et assume son rôle de premier parti de Bourgogne Franche-Comté. Alors que nos adversaires s’engluent dans la politique politicienne, allant des compromissions de LR et de la Macronie avec La France Insoumise à la démission de Marie-Guite Dufay au motif d’empêcher le RN de gagner la région en 2028, les élus RN ne cessent de se mobiliser à l’Assemblée nationale, dans l’hémicycle régional et sur le terrain auprès des Bourguignons et Francs-Comtois. J’appelle les Bourguignons et Francs-Comtois à se mobiliser avec nous, à nous rejoindre et à constituer l’alternative de demain pour changer notre région et notre pays ! » - Julien Odoul