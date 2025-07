En Côte d'Or, le risque d'interdiction de baignade au lac de Pont de plus en plus probable

Le niveau du plan d'eau est d'ores et déjà trop bas : il culmine à seulement 18 mètres. "En début de saison, on part sereinement sur un niveau à 21 mètres, qui nous permet de tenir jusqu'à fin août", explique Patrick Roux, maire de Pont-et-Massène. "Aujourd'hui, il y a déjà un manque de plus de trois mètres."

