«Un an de mandat, un an d’action au service de la France et de la Saône-et-Loire», clame Aurélien Dutremble

Communiqué :

Un an de mandat, un an d’action au service de la France et de la Saône-et-Loire !



Il y a un an, les habitants de la 3ème circonscription de Saône-et-Loire ont choisi d'élire comme député, Aurélien DUTREMBLE, avec 26 523 voix. Cette victoire, obtenue au second tour de l’élection législative, fut un moment fort et une envie de changement collectif.

« Depuis, je suis un député de terrain. En un an, j’ai effectué près de 500 déplacements dans la circonscription : rencontres avec les élus locaux, les agriculteurs, les entrepreneurs, les agents publics et les concitoyens engagés. Cette présence constante témoigne de ma volonté d’être un relais fidèle de vos attentes à l’Assemblée nationale. Des résultats concrets ont déjà été obtenus pour notre territoire !

Mais au-delà de notre circonscription, c’est à l’échelle nationale que le Rassemblement National agit sans relâche pour défendre les Français. À l’Assemblée nationale, notre groupe a porté des propositions fortes sur la sécurité, le pouvoir d’achat, l’autorité de l’État et la maîtrise de l’immigration. Ces combats essentiels ont trouvé un écho chez nos compatriotes.



Comme le montre notre bilan parlementaire, nos députés s’imposent désormais comme les premiers opposants à Emmanuel Macron, avec sérieux, compétence et détermination.

Notre action ne fait que commencer. Chaque jour, nous bâtissons les fondations de l’alternance dont la France a besoin.

Ne lâchons rien. La victoire sera belle, car elle sera celle du peuple français ».



Aurélien Dutremble

Député de Saône-et-Loire