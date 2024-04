Paul Emile Eugène Michelot arrêté à Saint Rémy le 16 Août 1944 par la gestapo devient le Parrain de la 520ème promotion de l’Ecole de gendarmerie de Chaumont.

La cérémonie s’est poursuivie par un dépôt de gerbes par la 2ème compagnie, puis par Florence Plissonnier maire de Saint Rémy, ensuite par Louis Margueritte député de la circonscription et par Olivier Tainturier sous-préfet. Les musiciens de l’harmonie de Saint Rémy ont fait retentir la sonnerie aux morts rappelant à chacun que de nombreux de nos compatriotes sont morts pour notre liberté. Les 120 gendarmes de la promotion ont entonné le chant "Parrain".

Le député Louis Margueritte a rappelé dans son discours la vie et la mort de Paul Michelot et en s’adressant aux jeunes élèves gendarmes, il leur a rappelé qu’ils sont les héritiers d’une longue tradition de dévouement et de service rendu à la nation, que leur présence est rassurante et leur détermination inébranlable…

Olivier Tainturier, sous-préfet de Chalon sur Saône en citant les paroles de Jean Moulin : « l’Honneur, c’est toujours faire son devoir… » …d’autres paroles fortes de Monsieur le Sous-préfet : « En choisissant de devenir gendarmes, vous optez pour l'honneur et le service de la patrie. ».

Les autorités civiles et militaires ont ensuite salué les portes drapeaux, les membres de la famille de Paul Michelot, les élus et les représentants des associations présents à cette très émouvante cérémonie.

Les 120 jeunes élèves, leurs instructeurs, en rang serré au pas, ont rejoint la salle de l’Espace Brassens en chantant. Quelques personnes et membres des autorités les ont suivis.

A l‘Espace Brassens, la présidente de la promo de la compagnie, la gendarme Lola Garaicoechea, a fait un discours au nom de ses camarades élèves. Elle s’est adressée à l’ensemble des corps constitués militaires et civiles, à la famille du gendarme Paul Michelot et à toutes les personnes présentes : « au nom des gendarmes de la 520ème promotion de l’école de gendarmerie de Chaumont, vous nous honorez de votre présence et nous sommes fiers de vous accueillir.

En cette journée de printemps, nous sommes réunis sur les places de Chalon sur Saône et Saint Rémy afin d’honorer la mémoire du gendarme Paul Michelot, le parrain de la 520ème promotion de l’école de gendarmerie de Chaumont : notre promotion.

Cet hommage que nous rendons, clôt un chapitre important du parcours traditionnel de notre formation…

…Nous sommes fiers d’être désormais la promotion qui portera le nom : « Michelot ».

Mesdames et messieurs de la famille Michelot, vous avez répondu présent à notre appel. Vous nous avez permis de rencontrer notre parrain à travers vos témoignages, à travers l’histoire de votre famille que vous avez bien voulu nous partager. Nous vous remercions chaleureusement. Cette cérémonie est aussi et surtout la vôtre.

Tout au long de notre carrière, nous garderons en mémoire le gendarme Michelot. Ses actes devront nous guider dans les choix auxquels nous seront confrontés. Au service de la Gendarmerie Nationale, les futurs gendarmes de la 520ème promotion se montreront dignes héritiers de leur parrain : le gendarme Michelot. ».

Elle a ensuite invité toutes les personnes présentes à venir au buffet servi par les élèves de la promotion.

La promotion comporte 120 élèves présents lors de cette cérémonie dont 19 femmes. Ils portent avec fierté l’insigne unique créé spécialement pour la 520ème promotion, insigne reprenant des symboles forts :

Les élèves viennent de toute la France et certains ont déjà un parcours professionnel derrière eux à l’image d’Emilie 36 ans, mère de famille, venant de Normandie qui a été éleveuse de chevaux durant 15 ans avec une fonction de gendarme de réserve et qui a décidé de passer le concours pour entrer à l’école de Chaumont afin de s’orienter ensuite vers des missions contre les violences faites aux femmes et infantiles.

Les élèves vont sortir de l’école et rejoindront très prochainement leur compagnie d’affectation.

C.Cléaux