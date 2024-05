Les Starlett du Givry Starlett Club honorées au Grand Chalon après leur titre européen

C'est un cliché qui se veut comme un rituel à chaque titre majeur du Givry Starlett Club. Après un nouveau titre européen pour la grande senior en catégorie pompon, rendez-vous était donné dans les locaux du Grand Chalon, et plus particulièrement dans le bureau du Président de l'intercommunalité. Ce vendredi soir, l'intercommunalité a tenu à distinguer très officiellement le titre européen mais aussi les très beaux résultats de Justine Rabasté en X-strutt cadette et sa très belle 5ème place ainsi que Pauline Perret X-strutt adulte et sa 4ème place européenne. Ce samedi soir, c'est devant le public du Colisée alors que Chalon accueillait Saint-Quentin que les Starlett ont effectué la présentation de leur prouesse sportive européenne sous des salves d'applaudissements.

Photo Grand Chalon