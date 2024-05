FIBRE - Un énième coup de gueule d'un Givrotin de Poncey

"Tu sais que tu viens de Givry quand en 2024 ,à l’ère du tout numérique ,où les pouvoirs public se gargarisent d’avoir leur population connectee à la fibre ,nous à PONCEY petit hameau de givry ,nous sommes malheureusement connecté à rien : la 4g passe difficilement et la fibre est très loin de nos habitations.

nous n’avons pas le droit à cette merveilleuse technologique qu’est la fibre Malgré nos différentes remarques aux différentes municipalité et à orange nous sommes au milieu d’une jolie partie de ping pong entre mairie ,grand chalon et Orange .

Si vous êtes dans l’attente de la fibre vous aussi ,allez exprimer votre mécontentement à nos élus ou à Orange afin de faire avancer son installation.



Sachez qu’il n’y a aucun parti pris politique dans ce billet d’humeur. Mais juste un ras le bol de ne pas être considéré comme un contribuable comme les autres."