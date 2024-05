Après leur victoire en finale régionale Bourgogne-Franche Comté, Givry-Cheilly accueille le RC Corbelin en 32e du Championnat de France

Pour le Coach Jonathan Guénard : « La finale a commencé vendredi soir avec l'annonce de l'équipe ; il y avait des déçus, mais les non sélectionnés ont joué le jeu et étaient présents avec le groupe de 22 samedi matin pour aller marcher entre joueurs. On a senti le groupe bien décidé à ramener le titre et ça s'est ressenti à l'échauffement. Nous avons attaqué le match avec une grosse pression sur Lure pour les mettre à la faute et au bout d'un quart d'heure de jeu, il y avait 12 à 0. En première mi-temps, nous avons eu un quart d'heure de baisse et avons fait des fautes avec un carton jaune et un carton blanc qui nous ont fait jouer à 14 pendant 20 minutes. Score à la mi-temps : 17 à 9. À la reprise, nous avons remis la main sur le ballon et pris l'ascendant sur les avants de Lure avec une grosse défense. À 20 minutes de la fin du match, on savait que nos joueurs n’allaient pas lâcher leur finale, avec un grand Romain et une troisième ligne énorme. Sur un score de 37 à 17, nous avons pris notre revanche par rapport à l'année dernière. Je félicite le groupe de 35 joueurs qui ont joué toute la saison ! Maintenant place au championnat de France... ». Un 32e de finale qui se joue ce dimanche à Cheilly les Maranges avec un effectif qui entend bien se faire plaisir.