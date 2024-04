FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Malgré une météo chagrin... une fréquentation record à 16500 entrées !

16500 entrées rien que ça ! 2024 constitue l'édition record pour la Fête des Plantes de La Ferté ! Imaginez un peu si la météo avait été bien plus clémente, quel aurait été le résultat ? Ce week-end, il fallait braver le froid, le vent et quelques giboulées pour se rendre à La Ferté mais vous l'avez fait ! Signe aussi que le jardin et les arts du jardin ont plus que jamais la côte auprès du public et ça on ne peut que s'en réjouir. Bravo encore à toute l'équipe pour la réussite de l'événement. On note déjà la prochaine sur nos agendas !

L.G

pour voir notre reportage