FOIRE AUX PLANTES DE LA FERTE - Un nombre de visiteurs inédit pour l'ouverture ce samedi matin de l'édition 2024

L'organisation a tiré les enseignements de l'année dernière avec les problématiques de stationnements dans le pré de l'entrée principale. Tout le monde est convié à rejoindre le parking accessible depuis le côté sud, en venant en direction de Varennes le Grand. A noter également, que le parking de Laives est relié à une navette et vous permettra l'accès en toute tranquillité au Château de La Ferté.

En dehors de ces détails organisationnels mais essentiels aux visiteurs, l'édition 2024 s'est ouverte ce samedi matin sur les chapeaux de roues. Plusieurs milliers de personnes ont déjà répondu à l'invitation... Une réponse qui s'est aussi transformée par des achats. Rares étaient les visiteurs ce samedi matin à repartir sans une plante sous les bras.

Il faut dire que les organisateurs de la Fête aux plantes de La Ferté ont eu une nouvelle fois la capacité de choisir des producteurs susceptibles d'avoir un panel de produits d'une réelle diversité.

Une réponse pour toutes vos envies

Que vous soyez adepte d'un jardin, d'une terrasse, d'un endroit ensoleillé, ombragé, humide, sec... La Ferté vous propose des réponses à tout. De nombreux professionnels sont présents pour vous accompagner et vous conseiller. Toutes les couleurs, toutes les essences... et pour toutes les bourses. Laissez-vous porter et l'inspiration viendra en marchant !

On retiendra les clématites incroyables de part leur diversité et leurs aspects, les fuschias innombrables dans leur palette... et puis les herbes médicinales, comestibles, les plantes qui piquent, qui appellent au toucher...

Un rendez-vous à ne pas rater... c'est une évidence et ça vous l'aurez bien compris. Par contre, habillez-vous ! prévoyez des vêtements chauds.. c'est vivement recommandé !

Laurent Guillaumé