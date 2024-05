CARNET ROSE ET BLEU - Bienvenue à Lou et Milo

Lou et Milo AGRESTI sont nés le 28 avril à la maternité de l'hôpital William Morey de Chalon-sur-Saône. Ce sont les deux premiers enfants de Mamou FOLDYNA et Adrien AGRESTI. La maman est comédienne et le papa est psychologue. La petite famille réside à Givry. Félicitations aux parents et tous nos vœux de bonheur aux bébés !