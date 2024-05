Tournoi de handball Loisirs au profit de l'association ELA

Le week-end dernier avait lieu au COSEC de Saint-Marcel, un tournoi de handball loisir, le tout au profit de l’association ELA représentée par Mme Josette Kirintcheko, qui, lors de son discours, a rappelé ce qu’est la leucodystrophie, maladie contre laquelle lutte l’association ELA.

Lors de ce tournoi, six équipes se sont affrontées dans une très bonne ambiance, représentant les clubs de Sanvignes, Nolay, Mâcon, Chalon, Demigny et Saint-Marcel. Les différentes équipes ont joué des matchs de vingt minutes. Ce tournoi aura vu l’équipe de Nolay remporter le tournoi devant Chalon et Sanvignes.

Suite à ce tournoi, la somme de 435 euros seras remise au bénéfice de l’association ELA.

Le club remercie la municipalité pour leur présence, ainsi que l’association ELA et toutes les équipes pour la bonne humeur présente lors de ce tournoi.