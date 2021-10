'La Mouche', un des plus grands succès de théâtre 2020, récompensé par 3 Molières

Dans les années 60, Robert vit avec sa maman et quitte à peine son garage où il tente de mettre au point une machine à téléporter. Ses expériences étant plus ou moins réussies, l’humour, le burlesque, l’émotion, la sensibilité, la poésie et le fantastique nourrissent cette histoire effrayante et rocambolesque jonchée d’effets spéciaux. Le duo, Valérie Lesort et Christian Hecq, joue et signe l’adaptation et la mise en scène de la nouvelle de George Langelaan dont fut tiré le film La Mouche de Cronenberg.

Des effets spéciaux époustouflants et un jeu inénarrable des comédiens dans cette pièce à ne manquer sous aucun prétexte, récompensée par les Molières de la Création visuelle, du Comédien (pour Christian Hecq) et de la Comédienne (pour Christine Murillo) dans un spectacle de théâtre public. Du théâtre qui décape, fait rire et frissonner... Tout ça en même temps !

JEU 4 NOV 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

VEN 5 NOV 2021 — 20h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

SAM 6 NOV 2021 — 17h ESPACE DES ARTS | GRAND ESPACE

Durée : 1h40 - Tarifs : de 7 à 24€ - Renseignements et réservation : Tél. 03 85 42 52 12 - https://www.espace-des-arts.com/saison/la-mouche-2021

Texte et visuel : Communication Espace des Arts, Scène nationale Chalon-sur-Saône - Crédit photo : Fabrice Robin