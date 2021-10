Le Bal d'Halloween, c'était ce samedi au Place 2B

Pour célébrer comme il se doit la fête, le Place 2B organisait ce samedi, pour la première fois, son Bal d'Halloween. Zombies, sorcières, vampires et autres créatures de la nuit se sont donné rendez-vous dans ce bar branché de la Place de Beaune redécoré pour l'occasion pour vivre une soirée hors norme. Plus de détails avec Info Chalon.

Un bal d'Halloween a été organisé à Chalon-sur-Saône.



C'était au Place 2B, ce samedi 30 octobre à partir de 19 heures 30, que tout le gratin des sorcières, revenants, clowns tueurs, vampires et autres créateurs de la nuit s'est donné rendez-vous pour une soirée exceptionnelle.



Pour célébrer cette fête comme il se doit, les trois propriétaires, Danina, Abdel et Arnaud, ont redécoré leur établissement pour créer une ambiance lugubre à souhait et accueillir les plus téméraires jusqu'au bout de la nuit.



Une première éditions à succès, qui a remporté les suffrages de tous, friands de sensations morbides, déguisés, perruqués ou pas!



Pour rappel, un punch était offert à toute personne déguisée ou perruquée.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati