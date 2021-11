Rugby : Châtenoy reçoit Saône Seille ce dimanche 7 novembre, pour un premier match test 

Un vrai match test face à l’équipe de Saône Seille qui devrait fixer la valeur des Châtenoyens au terme de cette rencontre, en attendant un autre test qui aura lieu le 14 novembre, en déplacement contre les voisins de l’entente Givry - Cheilly les Maranges, clôturant ainsi la phase Aller des brassages et ce pour les 4 poules de Bourgogne Franche-Comté.

Avec deux victoires nettes au compteur, le Châtenoy Rugby Club aura à coeur de montrer ses valeurs en accrochant une troisième victoire, qui plus est sur ses terres de Charréconduit. Mais un match reste un match et n’est jamais joué d’avance. Les hommes du capitaine Maxime Bon sont conscients de l’enjeu de ces matchs, il suffisait d’être sur le bord de touche ce vendredi soir pour se rendre compte de l’application mise à bien faire les choses, pour la trentaine d’entre-eux lors de ce dernier entrainement.

De l’envie, une intense préparation pour mener à bien ce match capital qui donnera un premier positionnement dans l’échelon des séries régionales, au nombre de 4.

Un président satisfait

Certes rien n’est encore joué à ce stade de la compétition mais le président Jean-Marc Perret reste confiant pour l’avenir : « Nous avons une bonne petite équipe qui s’entend bien, qui a l’ambition de vouloir bien faire et qui veut se situer dans une position de qualification pour la Première série.

Avec un effectif qui frise la quarantaine de licenciés Seniors nous pouvons espérer réaliser une bonne saison. Une partie de celle-ci se joue sur ces deux matchs à venir contre Saône Seille et Givry-Cheilly, nous verrons si nous sommes dans l’objectif fixé. »

L’entraineur s’appuie sur des jeunes

De son coté l’entraineur Guillaume Bollereaux a pu constituer son équipe dès ce vendredi soir et ce malgré l’absence de deux ou trois joueurs clés retenus pour des raisons personnelles et familiales : « Nous savons que Saône Seille a aussi de l’ambition et c’est une belle équipe que nous allons jouer, que tant mieux pour le jeu lui-même. Les gars sont motivés pour aller chercher la victoire, a eux de bien mettre en pratique ce que nous travaillions à l’entrainement. Notre structure est relativement composé de jeunes et à nous de bien faire circuler le ballon et de nous imposer. » a conclu le coach.

Rendez-vous à 15h ce dimanche 7 novembre 2021, au stade de Charréconduit pour le coup d’envoi. Entrée gratuite. L’arbitre de la rencontre est Monsieur Edouard Buisson.

JC Reynaud